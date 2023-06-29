Страны Европы продлят санкции против ракетной программы Ирана

Аналитик Вашингтонского института по Ближневосточной политике Генри Роум отметил, что такие меры станут первым значительным примером несоблюдения Великобританией, Германией и Францией условий ядерной сделки

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Европейские дипломаты оповестили Иран о сохранении санкций против ракетной программы республики, действие которых истекает 18 октября в соответствии с резолюцией СБ ООН 2231. Об этом в среду сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

"Отмена санкций была основана на принципе, что 2231 [резолюция СБ ООН о закреплении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) 2015 года] будет соблюдаться, - заявил дипломат. - Этого не произошло, <...> мы не будем отменять эти санкции".

Продление действия антииранских ограничений станет первым значительным примером несоблюдения странами "евротройки" (Великобритания, Германия и Франция) условий ядерной сделки, заявил агентству аналитик Вашингтонского института по Ближневосточной политике Генри Роум.

"Сохранение санкций в любом качестве и форме не помешает продолжающемуся прогрессу Ирана, - сказал Reuters иранский чиновник в ответ на европейское решение. - Это служит напоминанием о том, что на Запад нельзя положиться".

Решение о сохранении санкций должно быть одобрено всеми 27 странами - членами ЕС, однако этот вопрос еще не обсуждался.

Иранская ядерная сделка

В 2015 году "пятерка" постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия подписали с Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, нацеленный на преодоление кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана. После соглашения ЕС объявил о снятии экономических и финансовых санкций в отношении ИРИ, связанных с его ядерной программой. Однако оставил в силе ограничения, относящиеся к ракетным технологиям и некоторым видам деятельности в ядерной отрасли, а также меры, касающиеся компьютерного обеспечения. Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из этой договоренности. Нынешний глава американской администрации Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть Вашингтон в ядерную сделку.

Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция с апреля 2021 года ведут с Ираном в Вене переговоры о восстановлении СВПД в его первоначальном виде. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси 10 ноября 2022 года заявил, что очередной раунд переговоров с представителями исламской республики завершился в австрийской столице без какого-либо результата.