Американские граждане не пострадали при стрельбе у генконсульства США в Джидде

В Госдепе заявили, что доступ в консульство своевременно ограничили

ВАШИНГТОН, 29 июня. /ТАСС/. Госдепартамент США в среду сообщил, что американские граждане не пострадали в ходе стрельбы у генконсульства Соединенных Штатов в Джидде (Саудовская Аравия).

"Мы можем подтвердить сообщения об инциденте со стрельбой, который произошел сегодня у здания нашего генерального консульства в Джидде. Погибли два человека, включая сотрудника охраны консульства и нападавшего, который был ликвидирован силам безопасности Саудовской Аравии", - заявил представитель американского внешнеполитического ведомства.

"Доступ в консульство был своевременно ограничен, граждане США не пострадали во время нападения", - добавили в Госдепе. Посольство и консульство США поддерживают связь с властями Саудовской Аравии, ведущими расследование.

Ранее Саудовское агентство печати сообщило, что в среду в 18:45 (совпадает с мск) у здания американского консульства в провинции Джидда остановился автомобиль, из которого вышел мужчина с огнестрельным оружием в руке. Силы безопасности решили действовать в соответствии с ситуацией и ликвидировать его. В ходе перестрелки он был убит. В результате нападения погиб один из охранников дипломатического представительства родом из Непала.

Нападение на консульство США в Джидде произошло в последний день хаджа - паломничества к святым местам ислама в Мекке, которое должен совершить каждый мусульманин. В этот день мусульмане также отмечают один из главных праздников - Ид аль-Адха (Курбан-байрам у тюркских народов).