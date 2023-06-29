Sky: начштаб Сухопутных войск ВС Британии покинет пост из-за несогласия с курсом кабмина

Патрик Сандерс выступал против планов правительства по сокращению численности армии

ЛОНДОН, 29 июня. /ТАСС/. Генерал Патрик Сандерс, назначенный начальником Генштаба Сухопутных войск Вооруженных сил Великобритании в июне 2022 года, покинет свой пост уже в следующем году, об этом сообщает телеканал Sky News.

По информации источников телеканала, генерала вынуждают покинуть должность раньше срока из-за его несговорчивости. Сандерс регулярно выступал против сокращения численности армии, которое кабмин считает необходимым в целях экономии средств и модернизации парка военной техники.

"Те, кто считает, что наше географическое положение позволяет нам минимизировать инвестиции в сухопутные силы, или думает, что мы можем отсидеться за спинами других членов НАТО, попросту ошибаются", - заявил Сандерс, выступая на конференции в Лондоне на этой неделе.

По данным Sky News, новые кандидатуры на освобождающийся пост начнут рассматривать уже в июле, однако Сандерс будет оставаться на должности до начала 2024 года. Утвердить нового кандидата должен министр обороны королевства Бен Уоллес, считающий курс правительства верным в текущих обстоятельствах.

В конце января Sky News, ссылаясь на источники, сообщил, что военное руководство США больше не рассматривает британскую армию как боевую силу высшего класса в отличие от армий США, России, КНР и Франции и считает, что она скорее находится на уровне армий Германии и Италии. Как отметил телеканал, в Вашингтоне Лондону послали сигнал о необходимости увеличения военных расходов в свете конфликта на Украине. По словам источников Sky News, на повышение боеготовности Сухопутных войск Великобритании понадобится десятилетие.

В настоящее время численность британской армии составляет около 76 тыс. человек, что является самым низким показателем с начала XIX века. Для сравнения: в 1990 году в Сухопутных войсках Соединенного Королевства служило вдвое больше военных. Согласно нынешним планам властей, численность британской армии в ближайшие годы сократится до 72,5 тыс. человек. В специализированных комитетах парламента страны также обращают внимание на отток хорошо подготовленных военных кадров из британских ВС в частный сектор, где выше зарплаты и лучше условия труда.