В Саудовской Аравии заявили, что акции с сожжением Корана не может быть никаких оправданий

В саудовском Министерстве иностранных дел отметили, что такие действия направлены на разжигание ненависти и вражды

ДУБАЙ, 29 июня. /ТАСС/. Саудовская Аравия осудила акцию с сожжением священной книги мусульман у мечети в центре Стокгольма в день праздника жертвоприношения Ид аль-Адха.

"Этим действиям не может быть никаких оправданий, поскольку они явно направлены на разжигание ненависти и вражды, а также являются проявлением расизма", - говорится в заявлении Министерства иностранных дел Саудовской Аравии, распространенном в четверг. По оценке МИД, подобные акции чреваты негативными последствиями для "отношений между разными народами и государствами".

Аналогичная реакция последовала со стороны правительства Ирака и внешнеполитических ведомств Египта и Иордании, которые назвали акцию проявлением исламофобии. Министерство иностранных дел Иордании подчеркнуло, что сожжение священной книги мусульман не должно приравниваться к праву на свободу слова и самовыражения.

Акция прошла с разрешения полиции в среду на площади Медборъярплатсен в центре Стокгольма. 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика вырвал страницы из Корана и поджег его. В этот день мусульмане всего мира отмечали Ид аль-Адха - один из главных религиозных праздников в исламе.