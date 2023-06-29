Госдеп: на Западе растет осознание неделимости вопросов безопасности в Европе и Азии

Помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк акцентировал внимание на активизации Четырехстороннего диалога по безопасности с участием Австралии, Индии, Соединенных Штатов и Японии, а также на взаимодействии Вашингтона и Нью-Дели

ВАШИНГТОН, 29 июня. /ТАСС/. Страны Запада все чаще считают, что вопросы безопасности в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе являются неделимыми. Об этом заявил в среду помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк.

"Один из сюрпризов для меня за почти два года пребывания в должности заключается в том, сколько времени я провожу с европейскими партнерами по вопросам азиатской безопасности и сколько с азиатскими партнерами по вопросам европейской безопасности. Думаю, есть растущее осознание неделимости азиатских и европейских вопросов безопасности. Считаю, что поэтому вы видите, как европейские друзья концентрировали внимание на поддержании мира и стабильности и свободы судоходства в Южно-Китайском море и они тоже проводили там операции по поддержанию присутствия", - сказал сотрудник внешнеполитического ведомства США.

При этом Критенбринк также акцентировал внимание на активизации по инициативе нынешней американской администрации Четырехстороннего диалога по безопасности с участием Австралии, Индии, США и Японии (Quad), на взаимодействии Вашингтона и Нью-Дели. "Рост нашего партнерства с Индией и, безусловно, оживление, расширение деятельности Quad является одним из самых значительных стратегических [вариантов] развития событий, которые я видел в своей жизни", - отметил дипломат, выступая в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований.

Как утверждал в начале июня глава Пентагона Ллойд Остин, Соединенные Штаты не пытаются "создать НАТО в регионах Индийского и Тихого океанов".

Между тем, как заявил в марте председатель КНР Си Цзиньпин, США проводят кампанию по сдерживанию Китая, которая несет с собой беспрецедентные вызовы для Пекина. В свою очередь глава китайского МИД Цинь Ган тогда указал, что в политике Соединенных Штатов в отношении КНР есть "серьезный перекос": Вашингтон всегда руководствуется "презумпцией виновности" Пекина. Как отметил министр, "оценка США, что Китай является для них главным стратегическим оппонентом и угрозой, является в корне ошибочной". По словам главы внешнеполитического ведомства, подлинная цель стратегии США в регионах Тихого и Индийского океанов - "окружить КНР", в том числе создавая "азиатско-тихоокеанскую версию НАТО и подрывая региональную интеграцию".

США сформировали в 2021 году альянс AUKUS с Австралией и Великобританией. Это партнерство предусматривает, в частности, строительство для Канберры атомных подводных лодок и проведение некоторых других совместных военных разработок. Белый дом допускал, что этот блок может быть в перспективе расширен за счет партнеров США в Европе и Азии. Кроме того, США пытаются активно продвигать в последние пару лет Quad.