Глава МАГАТЭ намерен посетить три страны в связи со сбросом воды с АЭС "Фукусима-1"

Речь идет о Республике Корея, Новой Зеландии и Островах Кука, передает газета Yomiuri

ТОКИО, 29 июня. /ТАСС/. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси намерен в июле посетить Республику Корея, Новую Зеландию и Острова Кука в связи с предстоящим сбросом в океан очищенной от радиации воды с японской аварийной АЭС "Фукусима-1". Об этом в четверг сообщила газета Yomiuri.

По ее данным, глава МАГАТЭ представит местным властям выводы из доклада экспертов агентства, которые изучили планы правительства Японии по обеспечению безопасности в ходе предстоящего события. При посредничестве Гросси Токио рассчитывает изменить отношение соседних государств и стран Тихоокеанского региона, которые испытывают опасения из-за возможных последствий сброса, отмечает Yomiuri.

В апреле 2021 года правительство Японии разрешило слить в океан значительный объем воды с аварийной станции "Фукусима-1", которая, как утверждает компания-оператор Tokyo Electric Power (TEPCO), в целом очищена от радиоактивных веществ, однако по-прежнему содержит тритий - радиоактивный изотоп водорода.

В TEPCO подчеркивают, что содержание трития в воде перед сбросом доводится до одной сороковой от нормы безопасности, установленной Международной комиссией по радиологической защите и правительством Японии, и одной седьмой от допустимой нормы, установленной для питьевой воды Всемирной организацией здравоохранения.

Из-за цунами на АЭС "Фукусима-1" в марте 2011 года вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения, в результате чего произошло расплавление ядерного топлива в трех реакторах, что сопровождалось взрывами и выбросами радиации в атмосферу. Были заражены обширные прилегающие территории, откуда эвакуировали десятки тысяч людей.