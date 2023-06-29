СМИ: Япония обучит украинских полицейских методам опознания погибших

Телеканал NHK передает, что Киев попросил предоставить такую помощь по линии Программы развития ООН

ТОКИО, 29 июня. /ТАСС/. Группа представителей украинской полиции пройдет обучение в Японии технологиям опознания тел погибших и проведения судебно-медицинской экспертизы. Об этом сообщил в четверг телеканал NHK.

По его данным, Киев попросил предоставить такую помощь по линии Программы развития ООН. В итоге было решено, что в начале июля Японию посетит группа в составе примерно 10 человек. Они пройдут обучение технологиям, применяемым при опознании тел погибших и проведении судебно-медицинской экспертизы, в Токио.

Затем украинские полицейские должны посетить префектуру Фукусима, где японские коллеги поделятся с ними опытом опознания жертв землетрясения и цунами, произошедших 11 марта 2011 года. В большинстве случаев для этого использовался анализ ДНК, поскольку из-за сильных повреждений установить личность другими способами было невозможно.

Как отмечает телеканал со ссылкой на источники, полученные знания могут быть использованы украинской стороной не только для опознания погибших, но и для "сбора улик с целью доказательства военных преступлений".

Российская сторона неоднократно отвергала обвинения в военных преступлениях и отмечала, что на Западе продолжают закрывать глаза на преступления Киева.