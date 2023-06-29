Колумбия намерена выразить протест России в связи с ранением граждан страны в Краматорске

Президент Густаво Петро обвинил РФ в "нарушении правил войны"

БУЭНОС-АЙРЕС, 29 июня. /ТАСС/. Президент Колумбии Густаво Петро в среду распорядился выразить протест России в связи с ранением трех граждан южноамериканской республики в результате ракетного удара в Краматорске.

"МИД должен передать дипломатическую ноту протеста. Мы ждем возвращения домой живыми и здоровыми Серхио, Эктора и Каталину", - написал глава государства в Twitter.

По утверждению президента, пострадавшие колумбийцы были "беззащитными гражданскими лицами", в связи с чем он обвинил Россию в "нарушении правил войны".

По данным интернет-портала Infobae, бывший советник президента Колумбии по мирному урегулированию Серхио Харамильо и писатель Эктор Абад поехали в Краматорск после участия в книжной ярмарке в Киеве. В поездке их сопровождала журналистка Каталина Гомес. Колумбийцы не получили серьезных ранений.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на прозвучавшие из Киева обвинения в гибели гражданских в Краматорске после ракетного удара ВС РФ заявил, что Россия не наносит ударов по гражданской инфраструктуре.