Марокко отозвало своего посла в Швеции в знак протеста в связи с сожжением Корана

Министерство иностранных дел североафриканского королевства отметило, что "этот новый, безответственный, враждебный акт игнорирует чувства более миллиарда мусульман"

ТАСС, 29 июня. Правительство Марокко отозвало в среду своего посла в Стокгольме в знак протеста после сожжения Корана, сообщило в четверг Министерство иностранных дел североафриканского королевства.

"По высочайшему указанию Короля в Рабат был вызван поверенный в делах Швеции, для консультаций также был вызван посол в Стокгольме", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте марокканского внешнеполитического ведомства.

Добавляется, что "этот новый, безответственный, враждебный акт [сожжения Корана] игнорирует чувства более миллиарда мусульман в этот священный период, совпадающий с сезоном хаджа и праздника Курбан-Байрам".

Акция прошла с разрешения полиции в среду на площади Медборъярплатсен в центре Стокгольма. 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика вырвал страницы из Корана и поджег его. В этот день мусульмане всего мира отмечали Ид аль-Адха - один из главных религиозных праздников в исламе.