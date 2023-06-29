Экс-инспектор ООН: Россия ударом в Краматорске уничтожила американских наемников

Скотт Риттер отметил, что эти военные прилетели из Румынии на двух вертолетах Blackhawk для эвакуации раненых с поля боя

НЬЮ-ЙОРК, 29 июня. /ТАСС/. Российские войска в ходе удара по Краматорску ликвидировали прибывших туда американских наемников. Об этом заявил бывший инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения, экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.

"Цель, которая была поражена [Россией] в Краматорске <...> там было полно американского военного персонала, который прилетел из Румынии на двух вертолетах Blackhawk, они отключили транспондеры после пересечения границы", - сказал он в подкасте на YouTube американскому журналисту Гарланду Никсону.

По словам Риттера, одной из задач этих вертолетов была эвакуация раненых с поля боя. Экс-инспектор ООН также отметил, что Россия продолжит наносить удары по военным центрам принятия решений, что повлечет вред для всех вовлеченных в конфликт сторон.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские военные поразили в Краматорске пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины. По его словам, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 93 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 134 районах.