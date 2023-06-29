Axios: Нетаньяху надеется на сохранение США на Ближнем Востоке из-за активности КНР

По данным портала, с таким заявлением премьер-министр Израиля выступил на закрытом заседании комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне

ВАШИНГТОН, 29 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает, что растущая активность Китая на Ближнем Востоке может быть полезна, поскольку убедит Вашингтон также усилить свою вовлеченность в дела региона. Об этом в среду сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

По их сведениям, с подобным заявлением Нетаньяху выступил на закрытом заседании комиссии Кнессета (парламент) по иностранным делам и обороне. Его попросили прокомментировать содействие, которое правительство КНР оказало восстановлению отношений между Саудовской Аравией и Ираном и спросили, полезно ли Израилю стремление Пекина играть все более активную роль на Ближнем Востоке.

"Вовлеченность Китая в дела Ближнего Востока - это не обязательно плохо. Это может быть полезно, поскольку побудит США остаться здесь", - цитирует премьер-министра еврейского государства источник Axios, который присутствовал на заседании.

Ранее сообщалось, что 27 июня Нетаньяху в Иерусалиме встретился с членами Палаты представителей США и проинформировал их, что получил приглашение посетить Китай.

Помощник израильского премьера сообщил Axios, что Нетаньяху получил приглашение от китайского правительства в прошлом месяце и вскоре проинформировал об этом американскую администрацию "ввиду чувствительности вопроса". "Это будет обычный визит, а не политический сигнал кому-либо", - сказал помощник Нетаньяху.

Ранее некоторые американские СМИ сообщали, что премьер-министр Израиля добивается приглашения в Белый дом с момента возвращения на пост главы правительства в конце декабря прошлого года. Однако американо-израильские отношения остаются натянутыми как из-за судебной реформы, так и из-за высказываний крайне правых членов правительства Нетаньяху, считают эксперты. Заместитель главы пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател 28 июня сказал, что ему "нечем поделиться" в вопросе о возможных сроках визита Нетаньяху в США.