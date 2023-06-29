Пленный боец ВСУ рассказал об "ураганном огне" артиллерии ВС России под Горловкой

Сергей Кравец отметил, что на месте боестолкновения остались раненые украинские солдаты

ДОНЕЦК, 29 июня. /ТАСС/. Российские силы под Горловкой не дают шансов двигаться вперед украинским подразделениям, уничтожая их с помощью "ураганного огня" артиллерии. Об этом ТАСС рассказал пленный военнослужащий 5-й роты 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ Сергей Кравец.

"Потери у нас очень большие, двигаться вперед вариантов нет. Нас много раз выводили на доукомплектацию, когда оставалось около 20 человек и меньше. <...> Слишком плотно работает по нам артиллерия. 4-я и 6-я рота там и остались, наша держится за счет доукомплектаций", - сказал Кравец.

По его словам, подразделение выполняло задачи на самых сложных участках фронта в этом районе, включая Артемовскую агломерацию. Затем оно было переброшено ближе к Дзержинску (украинское название - Торецк) вблизи Горловки. Именно там Кравец вместе с сослуживцами попал в плен.

"Наш командир с позывным Сармат поднял нас около 5:00 и приказал выдвигаться на позиции, где полегли 4-я и 6-я рота. Угрожал расстрелять в случае отказа. Когда вышли на позиции, по нам начался ураганный артиллерийский, минометный обстрел. Мы пытались выйти на командование, спросить, что нам делать. Прятаться было негде, нас выкашивали одного за другим. По рации никто не отвечал, нас там просто бросили. В итоге сдались в плен", - добавил мужчина.

Кравец добавил, что на месте боестолкновения оставались раненые солдаты ВСУ, их судьба неизвестна.

16 июня представитель силовых структур ДНР сообщил ТАСС, что российские силы взяли в плен 17 украинских бойцов, попавших в засаду при попытке контрнаступления под Новобахмутовкой. По его информации, сдавшимися в плен оказались военнослужащие 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Подразделение отправили в атаку без должной поддержки артиллерии.