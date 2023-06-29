Парламент Казахстана одобрил закон о регулировании работы онлайн-платформ

В частности, предусматривается обязательная интеграция государственного языка в интерфейсы и модерацию платформ

АСТАНА, 29 июня. /ТАСС/. Депутаты Сената (верхняя палата) парламента Казахстана одобрили закон "Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе", который направлен на правовое регулирование деятельности в этой сфере. Об этом передает корр. ТАСС с места событий.

В частности, документом в законодательство вводятся понятия "пользователь онлайн-платформы" и "инфлюенсер (блогер)", а также устанавливаются их права и обязанности. Закон предполагает введение запрета на распространение и размещение ложной информации на онлайн-платформах. Кроме того, предусматривается обязательная интеграция государственного (казахского) языка в интерфейсы и модерацию онлайн-платформ. По мнению авторов документа, это позволит алгоритмам социальных сетей отслеживать противоправные материалы, а также вести модерацию на казахском языке.

Помимо этого, для собственников онлайн-платформ вводится обязательство сотрудничать с государственными органами в борьбе с недостоверной информацией и уклонением от налогов. В частности, в случае обнаружения на онлайн-платформах противоправных материалов законному представителю таких онлайн-платформ направят уведомление о необходимости его удаления. Если же это требование не будет выполнено, тогда уполномоченный орган вправе ограничить деятельность онлайн-платформы.

Также закон устанавливает обязательства для пользователей онлайн-платформ по маркировке онлайн-рекламы, размещаемой на их страницах, и обязательному ведению деятельности в соответствии с предпринимательским законодательством. Как считают авторы документа, закон станет эффективным шагом на пути к снижению теневой занятости и идентификации блогеров, ведущих свою деятельность через псевдонимы и сторонние аккаунты.

После одобрения Сенатом закон поступит на подпись президенту Казахстана.