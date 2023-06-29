Избирком Таиланда получил данные о нарушении лидером "Движения вперед" закона о выборах

Председатель комитета Сери Суванпанон предложил избиркому воспользоваться своими полномочиями и вынести должное решение как можно быстрее, чтобы разрешить политические споры

БАНГКОК, 29 июня. /ТАСС/. Комитет по вопросам политического развития Сената (верхняя палата) парламента Таиланда предоставил избирательной комиссии свидетельские показания, подтверждающие, что лидер партии "Движение вперед" и кандидат в премьер-министры Пита Лимчароенрат владел акциями медиакомпании iTV на момент участия в парламентских выборах. Об этом в четверг сообщило Таиландское информационное агентство.

Председатель комитета Сери Суванпанон предложил избиркому воспользоваться своими полномочиями и вынести должное решение как можно быстрее, чтобы разрешить политические споры. По словам его заместителя Киттисак Раттанавараха, менее пяти из 250 сенаторов готовы поддержать кандидатуру Лимчароенрата на пост главы правительства. Раттанаварах добавил, что пока ни одна партия не предлагала провести консультации, поскольку члены верхней палаты парламента приняли свои решения.

На выборах в парламент Таиланда, которые состоялись 14 мая, победила оппозиционная партия "Движение вперед", получив 151 депутатский мандат. Она решила вступить в коалицию с занявшей второе место партией "Для тайцев" (141 мандат) и другими прошедшими в Палату представителей (нижняя палата) парламента силами, чтобы сформировать правительство во главе с Лимчароенратом. В отношении последнего избирательная комиссия Таиланда сейчас проводит расследование в связи с обвинениями во владении акциями телеканала iTV. Конституция страны запрещает участие в избирательном процессе владельцам медиакомпаний. В случае признания виновным лидеру партии "Движение вперед" грозит тюремное заключение сроком до 10 лет и 20-летний запрет заниматься политической деятельностью.

500 избранных депутатов будут приведены к присяге 3 июля на церемонии открытия первой сессии Палаты представителей нового состава. 4 июля законодатели должны выбрать спикера нижней палаты парламента, а потом в течение 10 дней провести совместное заседание с Сенатом и выбрать нового премьера. Как ожидается, такая попытка будет предпринята 13 июля.