29 июня, 05:33
Военная операция на Украине

Израиль заявил, что не передает Киеву "Железный купол" из опасений, что его получит Иран

По словам израильского премьера Биньямина Нетаньяху, Тегеран сможет в таком случае применять полученные вооружения против самого еврейского государства

НЬЮ-ЙОРК, 29 июня. /ТАСС/. Израиль не передает систему ПВО "Железный купол" и другие вооружения Украине из-за опасений, что они достанутся Ирану. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью газете The Wall Street Journal, опубликованном в четверг.

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"Думаю, важно понимать, что также нас беспокоит возможность того, что, если бы мы передали системы Украине, они оказались бы в руках Ирана", - сказал он.

По словам Нетаньяху, Тегеран сможет в таком случае применять полученные израильские вооружения против самого еврейского государства. "Израиль - густонаселенная страна. Число жертв с нашей стороны не так велико по одной причине: потому что "Железный купол" сбивает 95% ракет, которые могут ударить по нашим населенным центрам. Если эта система попадет в руки Ирана, то миллионы израильтян останутся без защиты и будут в опасности", - добавил премьер.

Система противовоздушной и противоракетной обороны "Железный купол", созданная израильской оборонной компанией Rafael в партнерстве с американской Raytheon, зарекомендовала себя как одно из самых эффективных средств уничтожения ракет малой дальности. В начале июня 2022 года украинский посол в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что Украина хочет приобрести систему "Железный купол". 

Теги:
УкраинаИранИзраильНетаньяху, БиньяминВоенная операция на Украине
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