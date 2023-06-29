Во Франции за участие в погромах за ночь задержали 150 человек

Протестующие совершали поджоги или нападали на мэрии, школы и полицейские участки

ПАРИЖ, 29 июня. /ТАСС/. Сто пятьдесят человек задержаны этой ночью во Франции за участие в беспорядках и погромах, начавшихся после убийства полицейским 17-летнего водителя 27 июня в парижском пригороде Нантер. Об этом сообщил в четверг министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

"Ночь невыносимого насилия над символами Республики: поджоги или нападения на мэрии, школы и полицейские участки. 150 задержанных. Выражаю поддержку полиции, жандармам и пожарным, которые мужественно противостоят [беспорядкам]. Позор тем, кто не призывал к спокойствию", - написал он в Twitter.

Беспорядки в стране начались после того, как в ночь на 28 июня полицейский патруль во время проверки на дорогах в Нантере попытался остановить желтый автомобиль марки "Мерседес". 17-летний водитель отказался подчиниться требованиям стражей порядка, нажал на газ, в этот момент полицейский выстрелил в него, убив на месте.

Полицейский, который воспользовался табельным оружием, задержан по подозрению в умышленном убийстве и помещен под стражу. Прокуратура Нантера начала расследование в связи с отказом подчиниться требованиям сотрудников правоохранительных органов. После инцидента в пригородах столицы прокатилась волна беспорядков, в ходе которых были ранены 24 полицейских.