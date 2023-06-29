Израиль обеспокоен растущим сотрудничеством России и Ирана

При этом израильский премьер Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что позиция Иерусалима по украинскому конфликту не нейтральна

НЬЮ-ЙОРК, 29 июня. /ТАСС/. Укрепление отношений России и Ирана вызывает беспокойство Израиля, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в опубликованном в четверг интервью газете The Wall Street Journal.

"Эти отношения, это партнерство, безусловно, вызывают беспокойство, потому что Иран получает оружие, которое использует для достижения целей, направленных против Израиля, против арабских государств и против многих других", - сказал Нетаньяху, отвечая на вопрос о том, как укрепление связей Москвы и Тегерана меняет отношения Израиля с Россией. Он также утверждает, что Иран якобы поставляет РФ "смертоносное оружие" (имеются в виду беспилотники), которое используется в военных действиях на Украине.

"Мы выражаем нашу озабоченность российским властям. <...> И, я думаю, они осведомлены об этом", - отметил израильский премьер.

Москва и Тегеран неоднократно отвергали утверждения о поставках России иранских беспилотников для их использования на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал такие сообщения вбросом и подчеркнул, что российская армия использует дроны отечественного производства. В ноябре 2022 года глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что республика поставляла беспилотники в Россию, но в небольшом количестве и за несколько месяцев до начала специальной военной операции на Украине.

Позиция Израиля по украинскому конфликту

Изральский премьер подчеркнул, что позиция Иерусалима по украинскому конфликту не нейтральна.

"Мы не нейтральны, мы выражали солидарность [с Украиной] и нашу позицию по Украине", - сказал Нетаньяху, комментируя заявления посольства Украины в Израиле о том, что израильские власти заняли пророссийскую позицию, "скрываясь за демагогией о своем нейтралитете". "Но я говорю о том, что у нас есть предел, есть ограничения, а также причины для беспокойства и свои интересы. Мой главный интерес, несмотря на солидарность и принимаемые нами меры [по поддержке Украины], - обеспечить безопасность единственного еврейского государства", - подчеркнул премьер.

С начала 2022 года Украина неоднократно обращалась к Израилю с просьбами предоставить ей вооружения, в том числе системы противовоздушной обороны, однако израильская сторона последовательно отклоняла все запросы. Власти еврейского государства подчеркивали, что, руководствуясь интересами национальной безопасности, в отношении Киева они ограничатся поставками гуманитарной помощи и нелетального снаряжения. В частности, Израиль обещал Украине помочь с развертыванием передовой гражданской системы оповещения о нападениях с воздуха.