Глава МИД Индии назвал отношения с Россией уникальными и стабильными

Субраманьям Джайшанкар отметил, что политика Дели в отношениях с Москвой опирается на "геополитическую логику"

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар назвал двусторонние отношения с Россией уникальными и устойчивыми, несмотря на нестабильность в мире и оказываемое на Дели давление.

"Отношения с Россией сохранили устойчивость, несмотря на всю нестабильность в мире. Для нас это уникальные отношения, думаю, для России в некотором смысле тоже. В этот период на фоне всего давления, которое оказывается на нас, мы сделали собственные выводы относительно их важности. Хочу отметить, что иногда эти отношения низводят до тезиса "мы зависим от них в вооружениях". Я думаю, это взаимодействие значительно более комплексное", - привело в четверг агентство ANI слова министра с круглого стола, прошедшего в Дели 28 июня.

Джайшанкар отметил, что политика Дели в отношениях с Москвой опирается на "геополитическую логику". "Многие вещи, над которыми мы работали еще до 2022 года, например вопрос расширения экономического сотрудничества, сегодня приносят свои плоды. Мы отмечаем позитивную динамику в экономическом аспекте отношений с Россией, даже если в политическом измерении нет изменений, а сотрудничество в сфере безопасности продолжается", - добавил глава МИД Индии.

Мероприятие, на котором выступал министр, было посвящено итогам внешней политики правительства Нарендры Моди за последние девять лет. Так, говоря об отношениях с США, Джайшанкар охарактеризовал их как "исключительно хорошие" и выразил надежду на прогресс в заключении соглашения о свободной торговле с Вашингтоном. Он также отметил рост взаимодействия со странами Европы за последние девять лет. К наиболее сложному аспекту международной повестки министр отнес неурегулированный статус пограничного вопроса в отношениях с Китаем.