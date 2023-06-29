29 июня, 05:51

СМИ: визит главы МИД ФРГ в Преторию не заставил ЮАР отдалиться от России

Christoph Soeder/ Pool via REUTERS
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок
© Christoph Soeder/ Pool via REUTERS

При этом встреча Анналены Бербок с южноафриканским президентом Сирилом Рамапосой продлилась 75 минут вместо запланированных тридцати

БЕРЛИН, 29 июня. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок в ходе своего визита в Преторию не смогла повлиять на подход руководства ЮАР к выстраиванию отношений с Россией и заставить власти республики отдалиться от Москвы. Об этом сообщила газета Handelsblatt.

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Как отмечают обозреватели издания, обмен мнениями между Бербок и ее южноафриканской коллегой Наледи Пандор "был менее гармоничным, чем совместные фото". "Министр иностранных дел [ФРГ] хочет отговорить страну от пророссийского курса - ее коллега видит ситуацию совершенно иначе. И все же Южная Африка многое потеряет, если порвет с Германией", - отмечается в публикации. Колумнисты также подчеркнули, что отношения двух стран остаются "сложными" на фоне различных подходов Берлина и Претории к украинскому конфликту.

Встреча Бербок с президентом ЮАР Сирилом Рамапосой продлилась 75 минут вместо запланированных 30. Ранее правительство ФРГ не желало увязывать двусторонние торговые отношения с позицией Претории по Украине. Как отмечается в материале, Южная Африка могла бы "многое потерять" в случае смены подхода Берлина по этому вопросу. Германия является вторым по важности внешнеторговым партнером африканского государства и третьим по величине экспортным рынком.

Ранее Бербок на фоне событий в России перенесла на день позже запланированную поездку в ЮАР. 26 июня она приняла участие во встрече глав МИД ЕС в Люксембурге, где обсуждалась попытка мятежа в РФ, после чего вылетела в Преторию. Визит главы МИД ФРГ в ЮАР завершился 27 июня. 

Теги:
ЮАРГерманияРоссияПандор, НаледиБербок, Анналена
© Информационное агентство ТАСС
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