Парламент Казахстана одобрил создание безопасной зоны на бывшем полигоне в Семипалатинске

Суммарная мощность взрывов, произведенных на территории полигона за годы его существования, в 250 раз превышает мощность сброшенных на Хиросиму зарядов

АСТАНА, 29 июня. /ТАСС/. Депутаты Сената (верхней палаты) парламента Казахстана одобрили закон о создании Семипалатинской зоны ядерной безопасности на территории бывшего ядерного полигона. Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.

Документ разработан в целях обеспечения надлежащего уровня радиационной и экологической безопасности на территории бывшего Семипалатинского испытательного ядерного полигона (СИЯП) и прилегающих к нему земель, усиления государственного контроля в вопросах использования земель бывшего СИЯП, реабилитации территории, развития научного потенциала страны, укрепления позиций республики в вопросах мирного использования ядерной энергии.

В частности, предусматривается создание Семипалатинской зоны ядерной безопасности со специальным правовым режимом на территориях, подвергшихся сверхнормативному радиоактивному загрязнению. После одобрения Сенатом закон поступит на подпись президенту Казахстана.

Согласно опубликованным в декабре 2021 года данным Министерства энергетики Казахстана, суммарная мощность взрывов, произведенных на территории полигона за годы его существования, в 250 раз превышает мощность сброшенных на Хиросиму зарядов. С 2008 года в этом регионе проводилось комплексное экологическое исследование на площади 18 311,4 кв. км. Всего было произведено несколько миллионов измерений и проанализированы десятки тысяч образцов грунта.

Эксперты пришли к выводу, что 8,9 тыс. кв. км являются пригодными для использования, а 9,4 тыс. кв. км по-прежнему загрязнены сверх установленной нормы. В то же время специалисты полагают, что радиоактивное загрязнение не коснулось всей территории бывшего полигона и является локальным. Власти страны рассчитывают, что закон в будущем позволит вернуть пригодные земли в хозяйственный оборот.

Семипалатинский испытательный полигон - крупнейший ядерный полигон в мире - был закрыт 29 августа 1991 года. На нем с 1949 года по 1989 год было произведено 458 атмосферных и подземных взрывов. Площадь, затронутая испытаниями, превышает 300 тысяч кв. км. Пострадавшими в их результате признаны более 1 млн человек. Казахстан при содействии международного сообщества на протяжении трех десятилетий ведет борьбу с последствиями деятельности полигона.