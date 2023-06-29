Экс-главу крупнейшего австралийского штата обвинили в коррупции и злоупотреблении доверием

Бывшего премьер-министра штата Новый Южный Уэльс Глэдис Береджиклян обвинили в том, что, исполняя обязанности главы правительства региона, она действовала в интересах некоторых бизнесменов и фондов, финансировавших строительство консерватории в городе Вагга-Вагга

СИДНЕЙ, 29 июня. /ТАСС/. Австралийская государственная Комиссия по борьбе с коррупцией (ICAC) завершила расследование в отношении бывшего премьер-министра штата Новый Южный Уэльс Глэдис Береджиклян и обвинила ее в коррупции и злоупотреблении доверием. Об этом сообщается в заявлении ведомства, обнародованном в четверг.

В ходе расследования, длившегося более года, ICAC удалось установить, что "бывший премьер-министр Нового Южного Уэльса <...> была вовлечена в серьезные коррупционные действия". "Она совершила серьезное коррупционное правонарушение и, злоупотребляя доверием и своим положением, <…> принимала решения о передаче земли и финансирования в размере 20 млн австралийских долларов [$13,2 млн] в интересах бывшего члена парламента штата Дэрила Магуайера, с которым состояла в близких личных отношениях. Она игнорировала конфликт между общественным долгом и личной заинтересованностью", - указали в комиссии.

В комиссии отметили, что, оставаясь на посту премьера самого густонаселенного региона страны, Береджиклян "пыталась скрыть и свою связь [с Магуайером] и возникавший в связи с ней конфликт интересов, чтобы защитить себя и его от обвинений в коррупции. "Мы обратились к генеральному прокурору Австралии [Марку Дрейфусу] с просьбой рассмотреть возможность уголовного преследования бывшего члена парламента штата Дэрила Магуайера и дальнейшего судебного разбирательства", - сообщили в ICAC. В отношении Береджиклян комиссия рекомендовала придерживаться более мягкого подхода и по возможности "избежать судебного преследования".

Государственная комиссия по борьбе с коррупцией объявила о расследовании в отношении Береджиклян в сентябре 2021 года. Ее обвинили в том, что, исполняя обязанности главы правительства региона, она действовала в интересах некоторых бизнесменов и фондов, финансировавших строительство консерватории в городе Вагга-Вагга. Береджиклян вменили в вину и то, что она не прекратила личные отношения с предпринимателем Дэрилом Магуайером, который в то время был депутатом регионального парламента. Сразу после начала расследования премьер штата подала в отставку, отметив, что обвинения в коррупции "не оставляют ей другого выхода".