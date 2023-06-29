Лондон намерен ограничить доступ российских компаний к услугам британских юристов

По информации МИД королевства, до начала февраля 2022 года юристы Британии оказывали услуги компаниям из РФ на сумму около £56 млрд в год

ЛОНДОН, 29 июня. /ТАСС/. Правительство Соединенного Королевства внесло в четверг в парламент законопроект, который еще больше ограничит доступ российских компаний к британскими юридическим услугам. Как отмечается в сообщении, распространенном британским МИД, этот шаг сделан в рамках усиления санкционного давления на Москву.

"Новый законопроект, внесенный сегодня (29 июня) правительством, воспрепятствует тому, чтобы британские юристы консультировали российские компании по ряду бизнес-сделок, не допуская, чтобы страна [Россия] получала экономическую выгоду от ведущей в мире юридической экспертизы. Это может включать в себя сделки между глобальными корпорациями или по международному кредитованию", - отмечается в заявлении.

Этот законопроект основывается на предыдущих шагах Лондона, который после начала специальной военной операции ограничил доступ российских компаний к юридическому рынку Великобритании. Теперь же под запрет должны попасть, например, консультации компаниям из РФ по привлечению иностранных средств.

По информации МИД, до начала февраля 2022 года британские юристы оказывали услуги российским компаниям на сумму около £56 млрд ($70 млрд) в год.

С начала российской специальной военной операции на Украине Великобритания внесла в черный список более 1,5 тыс. российских физических и юридических лиц и заморозила их активы на сумму более 18 млрд фунтов стерлингов ($23 млрд). 19 июня МИД Соединенного Королевства представил новый билль, который позволяет сохранять санкции против РФ до выплаты Москвой компенсации Киеву.