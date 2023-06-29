Рада увеличила перечень подлежащих мобилизации, одобрив закон о доплатах военным

Призыву на службу теперь будут подлежать лица, у которых жена или муж, родители или родители супруга являются лицами с инвалидностью 1 или 2 группы, в том случае, если в семье есть другие трудоспособные лица, обязанные по закону их содержать

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Верховная рада, голосуя за закон о доплатах военным, провела поправку о расширении перечня лиц, подлежащих мобилизации. Об этом сообщило украинское издание "Страна".

Согласно поправке, мобилизации теперь будут подлежать лица, у которых жена или муж, родители или родители супруга являются лицами с инвалидностью 1 или 2 группы, в том случае, если в семье есть другие трудоспособные лица, обязанные по закону их содержать.

Авторами поправки являются глава фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Давид Арахамия и депутат от партии Марьяна Безуглая. Поправка была внесена ко второму чтению законопроекта. Ранее от мобилизации освобождались лица, имеющие жену или мужа, родителей или родителей супруга с инвалидностью 1 или 2 группы. Однако теперь это не будет основанием для освобождения от призыва, если у родственника-инвалида есть другие близкие, обязанные обеспечить ему уход.

28 июня Верховная рада после двух с половиной месяцев обсуждения и призывов всего силового блока страны пересмотреть законопроект о дополнительных выплатах военным приняла документ во втором чтении. Согласно итоговой редакции документа, военнослужащим будет ежемесячно выплачиваться дополнительное вознаграждение в 30-100 тыс. гривен ($900-2,7 тыс.). Доплаты срочникам оставили на уровне 6 тыс. гривен ($180) в месяц, курсантам - 2 тыс. 350 гривен ($70,5).

Проблемы с законопроектом

Украинские военнослужащие с 2022 года после мобилизации получали доплату в 30 тыс. гривен. С февраля этого года доплаты отменили для тех, кто находится в тылу. Однако 10 апреля Верховная рада проголосовала за законопроект о возвращении этих доплат проходящим службу в тылу военным, спасателям и полицейским.

В мае министр обороны Украины Алексей Резников, главком вооруженных сил Валерий Залужный, главы МВД и СБУ Игорь Клименко и Василий Малюк, а также командующий Нацгвадией Юрий Лебедь обратились в Верховную раду с призывом пересмотреть данный законопроект. По их мнению, указанное предложение не могло быть принято в предложенной редакции, поскольку законопроект не учитывал "особенности прохождения службы в том или ином регионе и степени сложности задач, возложенных на военнослужащих". В силовом блоке тогда назвали возвращение доплат популизмом и призвали создать рабочую группу с участием военных и членов кабинета министров, чтобы совместно подготовить новый законопроект. Силовики подчеркнули, что система выплат военным должна быть обеспечена бюджетным финансированием, а не существовать исключительно на бумаге.

Позже министр финансов Украины Сергей Марченко признал, что у страны нет денег на эти доплаты. По его словам, государству необходимо изыскать 170 млрд гривен (4,64 млрд долларов) для доплат военнослужащим, но такие затраты не предусмотрены в бюджете на текущий год.