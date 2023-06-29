Израиль намерен расширять "Авраамовы соглашения"

По словам премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху, это может способствовать завершению арабо-израильского конфликта

НЬЮ-ЙОРК, 29 июня. /ТАСС/. Израиль намерен расширить мирные соглашения с арабскими и мусульманскими странами, известные как "Авраамовы соглашения", что может способствовать завершению арабо-израильского конфликта. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью газете The Wall Street Journal, опубликованном в четверг.

"Я думаю, возможно заключение мира с большим числом арабских государств, что фактически положит конец арабо-израильскому конфликту. Я полагаю, это приведет и к миру с Палестиной", - сказал Нетаньяху. Он также заявил, что ультраортодоксальные партии, которые с декабря 2022 года входят в правящую коалицию, не смогут препятствовать заключению новых соглашений. "В конечном итоге политику определяю я и мои коллеги по "Ликуду" (правящая партия Израиля, возглавляемая Нетаньяху - прим. ТАСС)", - подчеркнул премьер.

В сентябре 2020 года в Вашингтоне израильская сторона при посредничестве США подписала документы о нормализации отношений с ОАЭ и Бахрейном. На Западе трехсторонняя сделка получила название "Авраамовы соглашения". Впоследствии о нормализации отношений с Израилем объявили Судан и Марокко. До заключения мира с ОАЭ и Бахрейном у еврейского государства из арабских стран были дипломатические отношения только с Египтом и Иорданией.

В конце марта 2022 года на первом "Негевском саммите" в Израиле министры четырех арабских стран (Бахрейна, Египта, Марокко, ОАЭ) подтвердили поддержку решения о создании двух государств - палестинского и израильского - в границах 1967 года и подчеркнули важность продолжения ближневосточного мирного процесса.