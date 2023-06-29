Премьер Израиля считает, что Иран не отказался от планов по разработке ядерной бомбы

По словам Биньямина Нетаньяху, Тегеран "все время продвигается в вопросе обогащения урана"

НЬЮ-ЙОРК, 29 июня. /ТАСС/. Иран не отказался от планов по разработке ядерной бомбы, которые стали известны израильской разведке еще около 20 лет назад. С таким утверждением в интервью газете The Wall Street Journal выступил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

"Есть больше, чем признаки этого. Я отправил [разведчиков] "Моссад" в сердце Тегерана, с собой они принесли секретный архив Ирана [о разработке] ядерного оружия. А в первом документе этого архива говорилось, что цель Ирана <...> в 2003 году состояла в том, чтобы создать бомбы мощностью по 5 килотонн. <...> Это было 21 год назад, поэтому можно понять, что они не отказались от этой цели", - сказал премьер.

В ответ на уточняющий вопрос журналиста газеты о том, есть ли у Израиля доказательства того, что Тегеран предпринимает какие-либо усилия в сфере ядерной разработки, Нетаньяху заявил, что Иран "возродил этот проект".

"Они все время продвигаются в вопросе обогащения [урана]. Это критически важный компонент для создания ядерной бомбы. Не единственный компонент: они также работают над созданием оружия и средств доставки", - добавил премьер.

В марте председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил, что Иран может изготовить ядерное оружие всего за несколько месяцев, если решится на этот шаг.