29 июня, 06:29

Парламент Киргизии принял закон о запрете ввоза, производства и продажи полимерных пакетов

Документ разработан с целью сокращения "вредного воздействия полимерных материалов на здоровье и окружающую среду"

БИШКЕК, 29 июня. /ТАСС/. Парламент Киргизии принял закон, предусматривающий запрет на ввоз в республику, производство и реализацию на ее территории полимерных пакетов. Об этом сообщила пресс-служба Жогорку Кенеша (Верховного совета) страны.

"На заседании Жогорку Кенеша сегодня, 29 июня, депутаты рассмотрели и приняли законопроекты "Об ограничении оборота пакетов из полимерной пленки на территории Кыргызской Республики" и "О внесении изменений в кодекс Кыргызской Республики о правонарушениях" в третьем чтении", - говорится в сообщении.

Оба законопроекта были разработаны с целью сокращения "вредного воздействия полимерных материалов на здоровье и окружающую среду".

Принятые депутатами новые законы предусматривают установление "ограничительных мер, направленных на введение прямого запрета на ввоз, производство и реализацию одноразовых упаковочных пакетов из полимерных материалов".

Официально принятое народными избранниками решение вступит в силу после подписания законов президентом страны Садыром Жапаровым, который также имеет право наложить вето на новые законы. 

Теги:
Киргизия
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