Марочко заявил, что российские силы круглосуточно держат оборону у Артемовска и Кременной

Подполковник Народной милиции ЛНР назвал эти направления "самыми горячими участками" фронта

ЛУГАНСК, 29 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины не оставляют попыток атаковать на артемовском направлении и в районе Кременной, российские войска ведут здесь практически круглосуточные оборонительные бои, сообщил в эфире радио "Комсомольская правда" подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

"У нас сейчас самые горячие участки - это артемовское направление и район Кременной. Там противник, невзирая ни на погодные условия, ни на то, что у них катастрофические потери, буквально "прет" <...> на наши позиции. Наши ребята 24/7 ведут огонь, артиллерийские орудия накалены до предела, и вместе с тем, все равно это не останавливает попыток прорвать нашу линию обороны", - сказал он.

При этом, по словам эксперта, на некоторых участках при этом ощущается усталость украинских войск, и наступательные действия там прекратились.