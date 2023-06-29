Китай выступил против любых официальных контактов США с Тайванем

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин призвала американские власти соблюдать принцип "одного Китая" и воздерживаться от "подачи ложных сигналов" силам, выступающим за независимость острова

ПЕКИН, 29 июня. /ТАСС/. Пекин решительно выступает против любых официальных контактов Вашингтона с Тайбэем, включая контакты представителей исполнительной, законодательной и судебной властей. Об этом в четверг на брифинге заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин в ответ на просьбу корреспондента ТАСС прокомментировать визит делегации членов Палаты представителей Конгресса США на Тайвань.

"В мире есть только один Китай, и Тайвань является его неотъемлемой частью. Китай решительно выступает против любых форм официальных обменов между США и тайваньской администрацией. Все правительственные органы США, включая ведомства исполнительной, законодательной и судебной властей, должны проводить внешнеполитический курс, который правительство США признает и обязуется исполнять", - сказала Мао Нин.

Она призвала американские власти соблюдать принцип "одного Китая" и воздерживаться от "подачи ложных сигналов" силам, выступающим за независимость Тайваня.

Во вторник внешнеполитическое ведомство Тайваня сообщило, что одна из крупнейших за последние годы делегаций Палаты представителей Конгресса США прибыла на остров. В состав делегации вошли девять членов Палаты представителей, при этом семь конгрессменов являются членами комитета по вооруженным силам. В их числе - глава меньшинства в комитете от Демократической партии Адам Смит. В среду делегацию во главе с председателем комитета приняла глава администрации Тайваня Цай Инвэнь. Визит завершится в четверг.

Ранее заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател заявил, что визит делегации членов Палаты представителей Конгресса США на Тайвань не означает изменения политики Вашингтона в отношении острова. Он отметил, что в этой ситуации "нет никаких поводов для усиления напряженности или изменения статус-кво".

О Тайване

США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляет острову вооружения. В настоящее время портфель невыполненных поставок американских вооружений острову достигает около $19 млрд.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, остров считается одной из китайских провинций.