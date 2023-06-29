Украинские министры участвуют в учениях по отработке действий в случае ЧС на ЗАЭС

По данным Минэнерго страны, учения проходят на территории двух областей Украины и в подконтрольных Киеву районах Запорожской и Херсонской областей

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Главы министерств и ведомств Украины принимают участие в учениях по отработке действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации на Запорожской АЭС (ЗАЭС). Как сообщила пресс-служба Минэнерго страны, учения проходят на территории двух областей Украины и в подконтрольных Киеву районах Запорожской и Херсонской областей.

"В проведении учений принимают участие министр энергетики Украины Герман Галущенко, министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергей Крук, президент "Энергоатома" Петр Котин, глава Госинспекции ядерного регулирования Украины Олег Кориков", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

По его данным, участвуют также глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак, глава военной администрации подконтрольной Киеву части Запорожской области Юрий Малашко, представители Николаевской областной военной администрации и военной администрации подконтрольной украинским властям части Херсонской области, а также главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

Отмечается, что "эксперты "Энергоатома" разработали несколько сценариев возможного развития событий на ЗАЭС, которые будут отработаны во время учений".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в том, что она якобы готовит теракт на Запорожской АЭС. Не имея каких-либо доказательств, он оповестил об этом США, Бразилию, Индию, Китай, а также страны Европы, Ближнего Востока и Африки. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал заявление Зеленского очередной ложью.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре, она включает шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. Это самая крупная атомная станция в Европе. В конце февраля 2022 года объект был взят под контроль российскими силами. С тех пор подразделения украинской армии периодически обстреливают жилые районы Энергодара. Удары из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня приходились и на территорию станции.