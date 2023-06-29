Япония заявила, что продолжает следить за ситуацией вокруг ЧВК "Вагнер"

При этом, как отметил генсек японского кабмина Хирокадзу Мацуно, Токио считает это внутренним делом России

ТОКИО, 29 июня. /ТАСС/. Япония считает действия ЧВК "Вагнер" внутренним делом России, придерживаясь такой же позиции, как и США. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.

"Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби 26 июня на пресс-конференции заявил, что это внутреннее дело России. Мы придерживаемся такого же мнения. Мы продолжим пристально следить за ситуацией в РФ, в том числе за происходящим вокруг [Евгения] Пригожина и ЧВК "Вагнер", - сказал он.

Вечером 23 июня основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин выступил в своем Telegram-канале с утверждениями, будто по его подразделениям были нанесены удары, и обвинил в этом военное руководство РФ. В Минобороны эту информацию назвали ложной. Поддержавшие Пригожина подразделения ЧВК направились в Ростов-на-Дону и в сторону Москвы. ФСБ возбудила дело о призыве к вооруженному мятежу. Президент РФ Владимир Путин в телеобращении назвал действия "Вагнера" предательством.

Позднее по согласованию с Путиным президент Белоруссии Александр Лукашенко провел с Пригожиным переговоры, по итогам которых ЧВК развернула колонны и вернулась в полевые лагеря. В Кремле позднее уточнили, что власти не станут преследовать тех вагнеровцев, которые приняли участие в мятеже, "учитывая их фронтовые заслуги". Уголовное дело по факту вооруженного мятежа было прекращено, сообщили в ФСБ. Позднее Лукашенко сообщил, что предложил Пригожину одну из заброшенных частей в Белоруссии для размещения лагеря "Вагнера". Также он пообещал ему полную безопасность и вывод сил ЧВК в Белоруссию.