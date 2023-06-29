29 июня, 07:46
Попытка вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер"

Япония заявила, что продолжает следить за ситуацией вокруг ЧВК "Вагнер"

При этом, как отметил генсек японского кабмина Хирокадзу Мацуно, Токио считает это внутренним делом России

ТОКИО, 29 июня. /ТАСС/. Япония считает действия ЧВК "Вагнер" внутренним делом России, придерживаясь такой же позиции, как и США. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.

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"Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби 26 июня на пресс-конференции заявил, что это внутреннее дело России. Мы придерживаемся такого же мнения. Мы продолжим пристально следить за ситуацией в РФ, в том числе за происходящим вокруг [Евгения] Пригожина и ЧВК "Вагнер", - сказал он.

Вечером 23 июня основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин выступил в своем Telegram-канале с утверждениями, будто по его подразделениям были нанесены удары, и обвинил в этом военное руководство РФ. В Минобороны эту информацию назвали ложной. Поддержавшие Пригожина подразделения ЧВК направились в Ростов-на-Дону и в сторону Москвы. ФСБ возбудила дело о призыве к вооруженному мятежу. Президент РФ Владимир Путин в телеобращении назвал действия "Вагнера" предательством.

Позднее по согласованию с Путиным президент Белоруссии Александр Лукашенко провел с Пригожиным переговоры, по итогам которых ЧВК развернула колонны и вернулась в полевые лагеря. В Кремле позднее уточнили, что власти не станут преследовать тех вагнеровцев, которые приняли участие в мятеже, "учитывая их фронтовые заслуги". Уголовное дело по факту вооруженного мятежа было прекращено, сообщили в ФСБ. Позднее Лукашенко сообщил, что предложил Пригожину одну из заброшенных частей в Белоруссии для размещения лагеря "Вагнера". Также он пообещал ему полную безопасность и вывод сил ЧВК в Белоруссию. 

Теги:
ЯпонияПопытка вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер"
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