В Абхазии выразили обеспокоенность активностью сил НАТО на территории Грузии

Заместитель министра иностранных дел Абхазии Ираклий Тужба подчеркнул, что в последнее время "с определенной периодичностью звучат призывы к открытию так называемого второго фронта"

СУХУМ, 29 июня. /ТАСС/. Активность сил НАТО на территории Грузии вызывает серьезное беспокойство в Абхазии. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Абхазии Ираклий Тужба на встрече с сопредседателями Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье.

По информации пресс-службы МИД Абхазии, очередной, 58-й, раунд дискуссий намечен на 11-12 июля. Спецпредставитель Евросоюза по Южному Кавказу Тойво Клаар, представитель ООН Джихан Султаноглу и спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ по Южному Кавказу Виорел Мошану посетили Абхазию для обсуждения повестки предстоящего раунда.

"На встрече с сопредседателями Тужба в очередной раз подчеркнул, что для абхазской стороны вопрос подписания документа о неприменении силы между Республикой Абхазия и Грузией остается ключевым аспектом работы Женевских дискуссий. Он назвал ситуацию с безопасностью в регионе относительно спокойной, отметив, что за прошедший период не было зафиксировано серьезных инцидентов в приграничной зоне. В то же время замминистра иностранных дел сказал, что наблюдается значительная активность сил НАТО на территории Грузии, что вызывает у абхазской стороны самое серьезное беспокойство", - говорится в сообщении МИД.

Кроме того, Тужба подчеркнул, что в последнее время "с определенной периодичностью звучат призывы к открытию так называемого второго фронта". "В Абхазии подобного рода призывы вызывают обоснованное беспокойство, и мы к этим заявлениям относимся предельно внимательно и серьезно", - приводятся слова замминистра иностранных дел Абхазии.

По информации пресс-службы МИД, участники встречи подчеркнули необходимость "возобновления работы Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) в г. Гал как одного из важных элементов работы Женевских дискуссий", абхазская сторона в очередной раз выразила готовность к обсуждению этого вопроса.

"Сопредседатели подчеркнули важность продолжения работы по созданию условий для обеспечения прочных гарантий безопасности в регионе. В ходе консультаций также состоялось обсуждение гуманитарных вопросов, связанных со свободой передвижения и других актуальных вопросов предстоящего раунда Женевских дискуссий", - говорится в сообщении МИД.