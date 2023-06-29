Forbes: потери ВСУ на юге Украины оказались больше, чем предполагалось

По данным журнала, за пару часов боевая группа 47-й и 33-й бригад потеряла почти пятую часть украинских М2, пятую часть Leopard 2A6 и половину Leopard 2R

НЬЮ-ЙОРК, 29 июня. /ТАСС/. Украинские войска в ходе попытки преодолеть минные поля на запорожском направлении потеряли еще больше людей и техники, чем предполагалось изначально. Об этом сообщил журнал Forbes.

"Украинское поражение под Малой Токмачкой оказалось более катастрофическим, чем мы думали", - говорится в опубликованном во вторник материале. По данным Forbes, аналитики недавно насчитали еще больше боевых машин пехоты М2 47-й бригады, которые были подбиты и брошены. "Дым рассеялся, и было обнаружено не менее 25 подбитых украинских машин: 17 М-2, четыре танка Leopard 2A6, три Leopard 2R и один Wisent (машина для разминирования - прим. ТАСС)", - указали в журнале. Forbes отметил, что поначалу сторонним наблюдателям потери казались меньшими. Но аналитики в течение двух недель изучали видео с дронов и снимки с земли, список потерянной техники постоянно пополнялся.

По оценке Forbes, за пару часов боевая группа 47-й и 33-й бригад ВСУ потеряла почти пятую часть своих М2, половину Leopard 2R и пятую часть Leopard 2A6. Со ссылкой на аналитиков журнал отмечает возможность восстановления части из утраченной техники.

"Игра может не стоить свеч: горстка поврежденной техники, на восстановление которой потребуются недели, если не месяцы", - резюмирует Forbes. Журнал назвал бой 8 июня южнее Малой Токмачки "катастрофой для украинской армии".