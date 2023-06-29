Подоляк признал нехватку боеприпасов у ВСУ и превосходящие силы России

Советник руководителя офиса президента Украины заявил, что это затрудняет контрнаступление

РИМ, 29 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают нехватку боеприпасов и сталкиваются с серьезными оборонительными барьерами и превосходящим числом российских солдат. Об этом сообщил советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк в опубликованном в четверг в газете Corriere della Sera интервью, отвечая на вопрос о медленном темпе контрнаступления ВСУ.

"Линия фронта протянулась более чем на 1 800 км, площадь заминированных полей превышает 20 тыс. кв. км. Русские выставили три линии обороны: вырыли траншеи, построили бункеры, выставили артиллерию, запускают ракеты, у них тысячи танков в защищенных местах, в том числе с неба. У них около 360 тыс. солдат", - перечислил он.

"У нас нехватка снарядов и ракет крупного калибра, у нас ограниченные возможности авиации, и мы не можем поражать каналы подкрепления российской армии", - признал он.

Как ранее сообщил президент РФ Владимир Путин, ВСУ потеряли с начала контрнаступления 259 танков и 780 бронемашин.

Российская сторона констатирует, что никакого масштабного контрнаступления нет.