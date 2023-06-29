Египет осудил сожжение копии Корана в Стокгольме

МИД страны указал на ответственность государственных органов за предотвращение преступлений на почве религиозной ненависти

КАИР, 29 июня. /ТАСС/. Египет выступил с осуждением акта сожжения копии - Корана в Стокгольме. Об этом заявило египетское министерство иностранных дел.

"Египет выражает осуждение экстремистского акта сожжения копии священного Корана, что разжигает ненависть между народами", - говорится в распространенном в четверг специальном заявлении МИД страны. Ведомство выразило глубокую обеспокоенность "неоднократными подобными случаями, а также эскалацией исламофобии и преступлениями, связанными с нападками на ислам в некоторых европейских странах".

Египетское внешнеполитическое ведомство подтвердило "полное неприятие Египтом любой деятельности, негативно затрагивающей основы и религиозные убеждения мусульман". Каир указал на ответственность государственных органов за предотвращение подстрекательств и преступлений на почве религиозной ненависти и выступил за "необходимость отстаивания общих человеческих принципов терпимости и мирного сосуществования между народами".

Акция прошла с разрешения полиции в среду на площади Медборъярплатсен в центре Стокгольма. 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика вырвал страницы из Корана и поджег его. В этот день мусульмане всего мира отмечали Ид аль-Адха (Курбан-байрам у тюркских народов) - один из главных религиозных праздников. Кроме того, в среду более 1,8 млн мусульман завершили хадж - паломничество к святым местам ислама в городе Мекка в Саудовской Аравии.