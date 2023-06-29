Полиция Австрии конфисковала более 70 единиц оружия у байкеров-праворадикалов

Были изъяты €600 тыс. наличными, а также наркотики и атрибутика Третьего рейха

ВЕНА, 29 июня. /ТАСС/. Сотрудники отряда специального назначения МВД Австрии "Кобра" в понедельник провели серию обысков по 13 адресам в двух регионах страны. В результате у байкеров из клуба Bandidos и членов неонацистского объединения "Объект-21" были изъяты более 70 единиц огнестрельного оружия, €600 тыс. наличными, а также наркотики и атрибутика Третьего рейха, сообщила в четверг австрийская газета Kurier.

Австрийские правоохранительные органы вышли на след объединения байкеров после того, как в багажнике автомобиля одного из членов клуба при осмотре на границе Австрии и Германии нашли несколько автоматов. По итогам серии обысков в федеральных землях Верхняя и Нижняя Австрия шесть человек были задержаны. Всего было изъято более 100 пистолетов, несколько пулеметов, около 10 тыс. патронов, порядка 600 исторических предметов и флагов с нацистской атрибутикой, а также килограмм кокаина. Суммарная стоимость конфискованного оружия оценивается полицией в €1,5 млн.

Задержанных подозревают в торговле наркотиками, незаконном обороте оружия и нарушении закона о запрете пропаганды национал-социализма и его символики в Австрии.