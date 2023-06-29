Ермак обсудил с Салливаном ситуацию в зоне боевых действий и итоги встречи в Копенгагене

По данным ARD, в Копенгагене 24 июня "в условиях строжайшей секретности" прошла международная встреча по Украине при участии дипломатов западных стран и представителей Бразилии, Индии, Китая и ЮАР

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак обсудил по телефону с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном ситуацию в зоне боевых действий, а также итоги международной встречи в Копенгагене. Об этом сообщила пресс-служба украинского лидера.

"Андрей Ермак проинформировал Джейка Салливана об оперативной обстановке на поле боя", - говорится в сообщении на сайте президента Украины.

Как сообщили в пресс-службе, еще одной темой разговора стало подведение итогов прошедшей в Копенгагене встречи по поиску путей мирного урегулирования конфликта на Украине. "Было достигнуто соглашение о продлении консультаций по разработке вопросов проведения глобального саммита мира", - говорится в сообщении.

Ранее телеканал ARD информировал, что в Копенгагене 24 июня "в условиях строжайшей секретности" прошла международная встреча по Украине при участии дипломатов западных стран и представителей Бразилии, Индии, Китая и ЮАР. Телеканал отметил, что целью Запада было заручиться поддержкой стран БРИКС, которые сохраняют нейтралитет в ситуации вокруг Украины. В Киеве подтвердили, что в столице Дании состоялась встреча советников по вопросам национальной безопасности и политических советников Украины, стран Группы семи и Глобального Юга. Киев на этой встрече вновь продвигал так называемую формулу мира, предложенную президентом Украины Владимиром Зеленским.

При этом агентство Bloomberg в среду сообщило, что участники этой встречи не смогли достичь согласия о путях урегулирования. Ранее источник в администрации президента Бразилии информировал ТАСС, что Бразилия и другие развивающиеся страны не поддержали "формулу мира" Киева, как того хотела украинская делегация.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что так называемый мирный план Зеленского является очередной методичкой США по разжиганию конфликта в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что заявления Зеленского о мирном урегулировании делаются без учета существующих реалий.