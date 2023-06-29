В Румынии в 2023 году откроют центр техобслуживания вертолетов Black Hawk

Компания Aerostar возьмет на себя всю деятельность по техническому обслуживанию новых воздушных судов в Румынии и в регионе

БУХАРЕСТ, 29 июня. /ТАСС/. Центр техобслуживания, ремонта и ревизии (MRO) вертолетов Black Hawk будет открыт в румынском городе Бакэу (восток страны) американской компанией Lockheed Martin и румынской Aerostar. Об этом сообщило в четверг агентство Agerpress со ссылкой на компанию из США.

"В соответствии с контрактом, подписанным между двумя компаниями в январе, центр технического обслуживания Black Hawk должен быть полностью аккредитован и введен в эксплуатацию, когда в этом году в Румынию будут доставлены семь вертолетов S-70 Black Hawk, - указывается в пресс-релизе Lockheed Martin. - МВД Румынии подписало рамочное соглашение о флоте до 12 самолетов Black Hawk в ноябре 2021 года для удовлетворения потребностей аварийно-спасательных служб страны".

"Благодаря этим новым возможностям, Aerostar возьмет на себя всю деятельность по техническому обслуживанию новых воздушных судов в Румынии и в регионе, - заявил глава румынской компании Григоре Филип. - Мы намерены укрепить позиции Румынии на этом рынке, опираться на наши технические возможности и знания, чтобы развивать сотрудничество с другими румынскими компаниями в этой области".

Румыния и Польша заключили в сентябре 2021 года рамочное соглашение о поставке 12 многоцелевых вертолетов Black Hawk, предназначенных для румынской Генеральной инспекции по чрезвычайным ситуациям (IGSU). Стоимость контракта составляет более €269 млн, вертолеты производятся польской компанией PZL Mielec.