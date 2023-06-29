КГБ Белоруссии признал инициативу "Рух" экстремистским формированием

В ведомстве в качестве официального представителя экстремистского формирования "Рух" назвали проживающего за рубежом Яна Рудика

МИНСК, 29 июня. /ТАСС/. Комитет государственной безопасности Белоруссии принял решении о признании созданной за рубежом инициативы "Рух" экстремистским формированием. Соответствующее решение опубликовано на сайте МВД страны, где содержится перечень организаций, формирований и индивидуальных предпринимателей, причастных к экстремистской деятельности.

"Экстремистская деятельность осуществляется посредством Telegram-канала "Рух", Telegram-бота @RuchBelnac_BOT, Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), YouTube-канала "Рух", - говорится в сообщении.

В ведомстве в качестве официального представителя экстремистского формирования "Рух" назвали проживающего за рубежом Яна Рудика. Ранее он был заочно осужден к 19 годам лишения свободы по делу признанной в Белоруссии террористической организации Nexta.

В соответствии с решением КГБ, в Белоруссии запрещена деятельность инициативы "Рух" наряду с еще 136 экстремистскими формированиями. Действия их основателей, руководителей и участников образуют состав преступления, предусмотренного статьей 361-1 Уголовного кодекса Белоруссии, по которой полагается наказание до семи лет лишения свободы.