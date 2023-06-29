Guardian: ЕС намерен ввести налог на прибыль с замороженных активов РФ для передачи Киеву

По данным газеты, на восстановление Украины смогут передавать до €3 млрд в год

ЛОНДОН, 29 июня. /ТАСС/. Евросоюз готовится ввести новый налог на прибыль с замороженных российских активов, за счет чего сможет передавать Украине до €3 млрд в год на восстановление страны. Об этом пишет в четверг на своем сайте газета Guardian.

По данным издания, это предложение будет обсуждаться на саммите ЕС в Брюсселе, который будет проходить в четверг и пятницу. По словам источников Guardian, консультирующие ЕС юристы признали такой подход приемлемым с правовой точки зрения, однако предложение будет одобрено только после того, как его обсудят с Великобританией, США и Японией. Отмечается также, что ранее Германия выступила резко против другой инициативы, предполагавшей передачу замороженных российских активов, включая арестованную в ЕС недвижимость, счета и яхты фигурантов черных списков, под внешнее управление.

Международный депозитарий Euroclear, на площадке которого размещена большая часть замороженных российских активов, взимает 20-процентный налог на прибыль от операций с ними. Эти деньги уже передаются Украине, и сейчас речь идет о дополнительном налоге.

Издание также отмечает, что на саммите будет обсуждаться возможность создания международного трибунала по военным преступлениям на Украине.

"Давление, вынуждающее что-то делать, огромно. Мы больше не можем ждать", - заявил изданию европейский дипломат, комментируя ход дискуссий.

Согласно информации газеты Financial Times, ранее Европейский центральный банк (ЕЦБ) предупредил Еврокомиссию (ЕК) о том, что изъятие прибыли от операций с замороженными российскими активами может подорвать доверие к евро как к глобальной валюте и пошатнуть мировую финансовую стабильность. По словам источников издания, банк в частном порядке информировал представителей ЕК о том, что даже частичная конфискация российских активов в пользу Украины станет плохим сигналом для мировых финансовых рынков. По их словам, такой шаг способен существенно снизить интерес других центральных банков к евро, особенно если ЕС будет действовать без поддержки со стороны Группы семи (G7).

10 апреля глава бельгийского казначейства Александер Де Гест сообщил в интервью газете Le Soir, что только на площадке Euroclear Бельгия заморозила €250,6 млрд российских активов, доходы этого депозитария от их реинвестиции составили в 2022 году €821 млн и еще €734 млн в первом квартале 2023 года. 12 мая правительство Бельгии опубликовало заявление о том, что направит на поддержку Украины €92 млн, полученных в виде части налогов на прибыль от замороженных в стране активов России.