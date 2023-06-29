Глава Минфина США рассчитывает при помощи визита в КНР восстановить контакты стран

По словам Джанет Йеллен, "здоровые экономические отношения" и "здоровая конкуренция" США и Китая возможны и "желательны"

НЬЮ-ЙОРК, 29 июня. /ТАСС/. Министр финансов США Джанет Йеллен надеется, что ее визит в Китай поспособствует восстановлению контактов с руководством страны.

"Я надеюсь, что мой визит в Китай [приведет к] восстановлению контактов. Там новая группа лидеров, нам нужно познакомиться друг с другом", - сказала министр в интервью телеканалу MSNBC в среду вечером.

Йеллен не сообщила, когда именно состоится ее поездка в КНР. При этом министр отметила, что "здоровые экономические отношения" и "здоровая конкуренция" США и Китая возможны и "желательны", а также будут полезны, хотя у сторон и есть "разногласия". В этой связи США, добавила она, продолжат принимать меры "для защиты интересов национальной безопасности".

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что Йеллен планирует посетить Пекин в начале июля. Во время визита она рассчитывает провести первые переговоры высокого уровня с момента назначения вице-премьера Госсовета КНР по экономическим вопросам Хэ Лифэна.