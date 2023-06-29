Социалисты Молдавии обвинили президента в попытке втянуть республику в военный конфликт

Майя Санду ранее заявила, что в контексте украинского кризиса республика может отказаться от прописанного в конституции нейтралитета и вступить в НАТО

КИШИНЕВ, 29 июня. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду и правящая Партия действия и солидарности устанавливают в стране диктатуру и втягивают ее в военный конфликт. Об этом говорится в заявлении оппозиционной Партии социалистов Молдавии, опубликованном по случаю 26-й годовщины ее основания.

"Наша страна подвергается тяжелым испытаниям, связанным с бездарным, антинародным правлением Майи Санду и Партии действия и солидарности, с попытками лишить нашу страну государственности, суверенитета и нейтрального статуса, с попранием принципа разделения властей, со систематическими ущемлениями прав и свобод человека, с запретом политических партий, с безответственными шагами во внешней политике, со втягиванием Молдавии в военный конфликт", - говорится в документе, размещенном в Telegram-канале партии.

В нем социалисты заверили, что "продолжат борьбу до полного ухода из власти нынешней обанкротившейся команды Санду и ее партии. Мы уверены: на нашей стороне историческая справедливость и интересы большинства народа нашей страны", - отмечено в заявлении.

В январе Санду в интервью изданию Politico не исключила, что в контексте украинского кризиса республика может отказаться от прописанного в конституции нейтралитета и вступить в НАТО. Со своей стороны, министр обороны республики Анатолий Носатый на заседании контактной группы поддержки Украины, которое состоялось 15 июня в штаб-квартире НАТО в Брюсселе заявил, что риск военной угрозы для Молдавии минимален.

По опросу, который представила в мае молдавская компания Date Inteligente (iData), число противников вступления Молдавии в НАТО за последние несколько месяцев выросло примерно на 8 п. п, до 63,5% респондентов, а поддерживают вступление в альянс только 26,1% опрошенных.

Молдавия взаимодействует с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В Кишиневе также действует информационный центр альянса, а в декабре 2017 года здесь открылось бюро по связям с НАТО. Власти непризнанного Приднестровья, Гагаузской автономии и оппозиционные партии резко раскритиковали планы властей по сближению с альянсом.