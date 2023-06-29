Рада перенаправила на военные расходы $60 млн из фонда развития регионов

Изначальный бюджет Украины на безопасность предусматривал $31,2 млрд

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Верховная рада Украины перенаправила на военные закупки порядка $60 млн из Госфонда регионального развития. Об этом сообщил депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

"Рада перенаправила средства из Государственного фонда регионального развития на Минобороны и закупку техники, - написал он в своем Telegram-канале. - Речь идет о 2 млрд гривен".

В первоначально принятом бюджете Украины на 2023 год на безопасность и военные нужды было выделено 1,141 трлн гривен ($31,2 млрд), что составляет 43% всех расходов, или 18,2% ВВП. При этом расходы на Минобороны были увеличены с 133,5 млрд гривен ($3,65 млрд) в 2022 году до 857,9 млрд гривен ($23,46 млрд) в 2023 году.

11 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий увеличение расходов на оборону еще на $14,6 млрд.