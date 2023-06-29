29 июня, 11:21

Президент Чехии назначил главой Минсельхоза христианского демократа Марка Выборного

Выборный сменил на этом посту Зденека Некулу

ПРАГА, 29 июня. /ТАСС/. Президент Чехии Петр Павел назначил в четверг министром сельского хозяйства республики христианского демократа Марка Выборного. Церемонию назначения в Пражском граде транслировало Чешское телевидение.

Выборный сменил Зденека Некулу, который покинул пост главы Минсельхоза 28 июня. Причиной отставки, как он заявил ранее, стало отсутствие поддержки со стороны руководства христианских демократов, партию которых Некула представлял в правительстве.

Выборный переместился в министерское кресло с поста представителя фракции христианских демократов в Палате депутатов (нижней палате) чешского парламента. 

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