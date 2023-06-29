Минобороны КНР заявило, что внешние силы не могут вмешиваться в тайваньский вопрос

Официальный представитель Министерства обороны КНР Чжан Сяоган заявил, что это приведет к крайне серьезным последствиям

ПЕКИН, 29 июня. /ТАСС/. Никакие внешние силы не могут вмешиваться в решение тайваньского вопроса, так как это приведет к крайне серьезным последствиям. Об этом в четверг на брифинге заявил официальный представитель Министерства обороны КНР Чжан Сяоган.

Он комментировал слова госсекретаря США Энтони Блинкена о сохранении статус-кво в Тайваньском проливе. "Китай должен быть единым, и он непременно будет единым. Как решить тайваньский вопрос - это личное дело китайского народа, и никакие внешние силы не могут вмешиваться. [Эта] тенденция необратима, и тот, кто играет с огнем, сожжет себя сам", - сказал Чжан Сяоган.

Представитель Минобороны КНР призвал Вашингтон соблюдать принцип "одного Китая", "добросовестно выполнять свои обязательства" и не поддерживать "независимость Тайваня". "Нельзя говорить одно, а делать другое", - сказал Чжан Сяоган. По его словам, Народно-освободительная армия Китая будет защищать национальный суверенитет и территориальную целостность, а также "решительно сокрушит" планы сепаратистов по отделению Тайваня и попытки внешнего вмешательства.

Блинкен совершил визит в Китай 18-19 июня. Он провел встречи с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом, главой канцелярии Комиссии Центрального комитета (ЦК) Компартии Китая (КПК) по иностранным делам, членом Политбюро ЦК КПК Ван И, а также с председателем КНР Си Цзиньпином. На пресс-конференции по итогам визита Блинкен сказал, что США поддерживают принцип "одного Китая" в тайваньском вопросе и выступают против любого изменения статус-кво. Госсекретарь также заявил, что поднял на переговорах в Пекине вопрос об озабоченности США по поводу якобы провокационных действий КНР в Тайваньском проливе, а также в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях.

США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляет острову вооружения.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, остров считается одной из китайских провинций.