Politico: США не сочли необходимым разговор Байдена и Путина на фоне мятежа ЧВК "Вагнер"

По информации издания, Вашингтон связался с Москвой по обычным дипломатическим каналам, уведомив, что Белый дом рассматривает ситуацию исключительно как внутреннее дело России и США не намерены корректировать положение своих войск или подразделений НАТО

ВАШИНГТОН, 29 июня. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена не увидела необходимости в разговоре Байдена и президента РФ Владимира Путина на фоне попытки мятежа ЧВК "Вагнер". Об этом в четверг сообщила газета Politico.

По ее данным, Вашингтон связался с Москвой по обычным дипломатическим каналам, уведомив, что Белый дом рассматривает ситуацию исключительно как внутреннее дело России и США не намерены корректировать положение своих войск или подразделений НАТО. Американская сторона подчеркнула, что в прямых переговорах Байдена и Путина или других высокопоставленных лиц необходимости нет.

"Было сделано все возможное, чтобы Россия не увидела в этом американского следа", - заявил изданию руководитель политконсалтинговой компании Eurasia Group Ян Бреммер. По его словам, "США было выгодно донести до Москвы, что их цель заключается в поддержке Украины, <...> а не в смене режима или уничтожении России".

Представитель администрации американского президента подтвердил, что у Вашингтона есть каналы связи с Москвой, которые обычно используются для передачи важных сообщений. Он отметил, что Госдепартамент призвал дипломатический персонал США на территории России не покидать своих резиденций, что, по его словам, было исключительно мерой предосторожности.

Вечером 23 июня основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин выступил в своем телеграм-канале с утверждениями, будто по его подразделениям были нанесены удары, и обвинил в этом военное руководство РФ. В Минобороны эту информацию назвали ложной. Поддержавшие Пригожина подразделения ЧВК направились в Ростов-на-Дону и в сторону Москвы. ФСБ возбудила дело о призыве к вооруженному мятежу. Президент РФ Владимир Путин в телеобращении назвал действия "Вагнера" предательством.

Позднее по согласованию с Путиным президент Белоруссии Александр Лукашенко провел с Пригожиным переговоры, по итогам которых ЧВК развернула колонны и вернулась в полевые лагеря. В Кремле позднее уточнили, что власти не станут преследовать тех вагнеровцев, которые приняли участие в мятеже, "учитывая их фронтовые заслуги". Уголовное дело по факту вооруженного мятежа было прекращено, сообщили в ФСБ. Позднее Лукашенко сообщил, что предложил Пригожину одну из заброшенных частей в Белоруссии для размещения лагеря "Вагнера". Также он пообещал ему полную безопасность и вывод сил ЧВК в Белоруссию.