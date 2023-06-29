Украина вышла из соглашения в рамках СНГ о помощи семьям погибших в Афганистане

Соглашение было подписано в Москве в 1993 году

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Верховная рада проголосовала за выход Украины из соглашения в рамках СНГ о социальной помощи членам семей погибших в результате боевых действий в Афганистане и других конфликтов, в которых принимал участие СССР. Об этом сообщил депутат украинского парламента Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

"Украина вышла из очередного соглашения, которое было подписано в рамках СНГ. Рада только что поддержала это решение, - написал он в Telegram-канале. - Речь идет о соглашении о государственной социальной помощи членам семей военнослужащих, погибших в Афганистане и других странах, где велись боевые действия. Оно было подписано в Москве в 1993 году".

Законопроект о выходе из соглашения о социальной поддержке семей погибших в результате боевых действий в Афганистане и других конфликтов был одобрен украинским правительством в начале марта. В апреле кабмин Украины принял решение о выходе из протоколов к этой договоренности в рамках СНГ. Выход из самого соглашения потребовал голосования в Раде, поскольку документ ранее был ратифицирован украинским парламентом.

Украинские власти регулярно заявляют о выходе из соглашений, которые заключены с Россией, Белоруссией, а также в рамках СНГ.