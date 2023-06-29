Столтенберг и фон дер Ляйен представят на саммите ЕС отчет по защите инфраструктуры

По словам главы ЕК, он определяет ключевые вызовы безопасности в сферах энергетики, транспорта, цифровой инфраструктуры и в космосе

БРЮССЕЛЬ, 29 июня. /ТАСС/. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен представят на саммите ЕС отчет по защите западной критической инфраструктуры, разработка которого стала следствием подрыва трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". Об этом фон дер Ляйен написала в четверг в Twitter.

"Я рада представить сегодня вместе с генсеком Столтенбергом результаты работы совместной рабочей группы ЕС и НАТО по безопасности критической инфраструктуры. Он определяет ключевые вызовы безопасности в сферах энергетики, транспорта, цифровой инфраструктуры и в космосе. Мы вместе будем работать по реализации [содержащихся в докладе] рекомендаций", - написала глава ЕК.

Столтенберг приглашен в четверг на первое заседание саммита ЕС, на котором речь пойдет о милитаризации промышленности ЕС и наращивании производства оружия и боеприпасов в Европе.

Согласно опубликованным Еврокомиссией документам, в докладе большое внимание уделяется не только вопросам охраны подводных трубопроводов и трансатлантических кабелей связи, но и проблемам повышения военной мобильности в ЕС. Речь идет о модернизации и адаптации существующей транспортной инфраструктуры ЕС для создания условий для быстрой переброски с запада на восток Европы значительного числа танков, других видов тяжелой военной техники. Работа по этому направлению началась в ЕС с 2017 года, когда была создана программа Постоянного структурированного оборонного партнерства ЕС (PESCO).

Программа стала первым примером, когда по решению НАТО страны ЕС использовали средства Евросоюза для решения задач военной логистики.