29 июня, 10:38

Столтенберг и фон дер Ляйен представят на саммите ЕС отчет по защите инфраструктуры

По словам главы ЕК, он определяет ключевые вызовы безопасности в сферах энергетики, транспорта, цифровой инфраструктуры и в космосе

БРЮССЕЛЬ, 29 июня. /ТАСС/. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен представят на саммите ЕС отчет по защите западной критической инфраструктуры, разработка которого стала следствием подрыва трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". Об этом фон дер Ляйен написала в четверг в Twitter.

"Я рада представить сегодня вместе с генсеком Столтенбергом результаты работы совместной рабочей группы ЕС и НАТО по безопасности критической инфраструктуры. Он определяет ключевые вызовы безопасности в сферах энергетики, транспорта, цифровой инфраструктуры и в космосе. Мы вместе будем работать по реализации [содержащихся в докладе] рекомендаций", - написала глава ЕК.

Столтенберг приглашен в четверг на первое заседание саммита ЕС, на котором речь пойдет о милитаризации промышленности ЕС и наращивании производства оружия и боеприпасов в Европе.

Согласно опубликованным Еврокомиссией документам, в докладе большое внимание уделяется не только вопросам охраны подводных трубопроводов и трансатлантических кабелей связи, но и проблемам повышения военной мобильности в ЕС. Речь идет о модернизации и адаптации существующей транспортной инфраструктуры ЕС для создания условий для быстрой переброски с запада на восток Европы значительного числа танков, других видов тяжелой военной техники. Работа по этому направлению началась в ЕС с 2017 года, когда была создана программа Постоянного структурированного оборонного партнерства ЕС (PESCO).

Программа стала первым примером, когда по решению НАТО страны ЕС использовали средства Евросоюза для решения задач военной логистики. 

Теги:
Столтенберг, ЙенсФон дер Ляйен, Урсула
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