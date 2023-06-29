29 июня, 10:45

Шольц заявил, что попытка мятежа в России показала опасность частных военных компаний

Запад внимательно следил за событиями 24 июня, но не вмешивался в ситуацию, отметил канцлер ФРГ

БРЮССЕЛЬ, 29 июня. /ТАСС/. Попытка мятежа ЧВК "Вагнер" в России продемонстрировала опасность передачи военной силы в частные руки. С таким утверждением выступил в четверг канцлер ФРГ Олаф Шольц по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе.

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"Конечно, определенную роль [на саммите] будет играть происшедшее в России. Более чем очевидно, что передача военной силы в частные руки безответственна. Это слишком опасно", - считает он.

По его словам, Запад внимательно следил за событиями 24 июня в РФ, но не вмешивался в ситуацию. "Для нас было всегда ясно, что мы можем только наблюдать за этим", - сказал Шольц, добавив, что происходившее в России "не связано с действиями какого-либо другого государства". "Мы не занимаем чью-либо сторону в том, что происходит в России", - продолжал он. "Наша цель заключается не в смене власти в России, наша цель, которую мы преследуем, - это независимая Украина", - заявил канцлер. 

Теги:
ГерманияРоссияВизит Олафа Шольца в МосквуПопытка вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер"
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