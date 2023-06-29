Шольц: ЕС исходит из того, что конфликт на Украине будет длиться долго

По словам канцлера ФРГ, Евросоюз должен продолжать нынешний курс на поддержку Киева

БРЮССЕЛЬ, 29 июня. /ТАСС/. Евросоюз вынужден исходить из того, что конфликт на Украине будет длиться долго, и должен продолжать нынешний курс на поддержку Киева.

С таким утверждением выступил в четверг канцлер ФРГ Олаф Шольц по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе.

"Мы должны настраиваться на то, что это [конфликт] может длиться долго. Поэтому и важно, чтобы мы здесь взялись за руки и сказали, что готовы сохранять обозначенный курс долгое время, что необходима финансовая, гуманитарная и военная помощь Украине", - заявил он. "Мы сможем обсудить это с президентом [Украины Владимиром] Зеленским, и я считаю, что это очень важный момент", - добавил он.