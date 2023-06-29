МИД Мьянмы заявил об интересе к дальнейшему развитию стратегического сотрудничества с РФ

Речь идет о сотрудничестве в таких сферах, как сельское хозяйство, финансовая деятельность, а также по линии региональных международных организаций

БАНГКОК, 29 июня. /ТАСС/. Мьянма заинтересована в дальнейшем развитии стратегического сотрудничества с Россией в таких сферах, как сельское хозяйство, финансовая деятельность, а также по линии региональных международных организаций. Об этом в четверг сообщил МИД республики по итогам встречи министра международного сотрудничества Коу Коу Найна, посла РФ в Янгоне Николая Листопадова и вице-президента российского Общества дружбы и сотрудничества с Республикой Союз Мьянма Анатолия Булочникова.

Стороны отметили плодотворное сотрудничество благодаря взаимным визитам и консультациям в области электроэнергетики, металлургии, культуры и образования. "Они обсудили перспективы стратегического многосекторального сотрудничества, включая сельское хозяйство и финансовый сектор", - отметили в МИД Мьянмы по итогам встречи.

"В ходе встречи министр выразил свое удовлетворение усилиями российского посла по развитию партнерских связей между странами. Они обменялись мнениями о традиционно дружественных отношениях и развитии сотрудничества во всех сферах", - говорится в заявлении МИД.